Udine, si tuffa nel torrente per rinfrescarsi e muore annegato a 21 anni

di Paola Treppo

NIMIS (Udine) - Tragedia intorno alle 11 di oggi, sabato 28 luglio, sulle rive del torrente. Un ragazzo di 21 anni del Senegal, richiedente asilo, ospite in paese, stava facendo il bagno nel torrente quando è annegato. O.M., queste le iniziali del nome del ragazzo, si era recato assieme a dei coetanei sulle sponde del torrente Cornappo per cercare un po' di fresco ma è scivolato in un punto in cui l'acqua è fonda perdendo la vita per annegamento.LEGGI ANCHEIl giovane non sapeva nuotare e neppure i suoi compagni, che non han potuto far nulla per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino di Udine, i vigili del fuoco, i carabinieri di Cividale del Friuli, il Sagf della Guardia di finanza e l'elisoccorso, ma era evidente che non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno dunque recuperato il corpo dello sfortunato.