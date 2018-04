Quella stradina maledetta: il satellitare la indica e i camion restano sempre bloccati

di Gian Andrea Rorato

Il camionista sbaglia strada per colpa del satellitare, si trova davanti un sottopasso ferroviario che permette il transito solo ai mezzi fino ai 3,5 metri d'altezza. Quindi, quando capisce che non ci passa, cerca di fare l'inversione ma rimane bloccato durante la manovra perché la strada è troppo stretta. Il muso del tir impantanato nei campi, la coda in mezzo alla strada tanto da ostruire il passaggio. Un dramma che si ripete troppo spesso in quel punto della viabilità di Gorgo al Monticano in Veneto. Lo sanno bene i residenti. I quali ora, spazientiti, chiedono provvedimenti.



«È ora di finirla - sbotta un abitante di via Sant'Antonino - bisogna intervenire, così non si può continuare».

Il problema è sempre quello: il conducente del camion di turno che transita sulla rotatoria di viale Aldo Moro a Motta, invece di proseguire dritto per imboccare la Postumia in direzione Gorgo, taglia lungo via Sant'Antonino. E non vede i cartelli che segnalano, al termine della strada, il sottopasso ferroviario troppo basso per i tir. Per chi da Motta giunge a Gorgo il cartello è chiaramente segnalato all'inizio della via, ossia alla rotatoria di viale Aldo Moro accanto alla zona commerciale. Qui il segnale indica il divieto di passaggio ai camion, eccetto frontisti. Tuttavia i camion continuano a passare. E a bloccarsi. Quando l'autotrasportatore si accorge di non poter imboccare il sottopasso è troppo tardi. Non c'è spazio per una manovra di inversione...



