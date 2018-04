Milano, picchia la moglie e la rimanda in ospedale: arrestato

Era appena uscita dall'ospedale, dove i medici le avevano dato alcuni punti di sutura per una ferita alla testa. Ieri mattina, quando il marito l'ha picchiata di nuovo e ha anche strattonato sua madre, si è decisa a sporgere denuncia. L'uomo, un peruviano di 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Teatro della violenza, un appartamento in zona Baggio, a Milano. leri il 27enne si è presentato a casa ubriaco. Inizialmente, la moglie e la suocera, intimorite, non gli hanno aperto la porta. Sul pinerottolo lui gridava come un ossesso, le minacciava e le isultava. Diceva che avrebbe sfondato il portone. Quando lo hanno fatto entrare, ha iniziato a spintonare la suocera e a dare calci e pugni alla moglie. La donna ha quindi chiamato la polizia. Arrivati sul posto, gli agenti si sono accorti che la vittima aveva una ferita in testa: era appena stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, da dove era stata dimessa con 12 giorni di prognosi.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:34



