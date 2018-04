Mafia, colpo alla rete di Messina Denaro: 22 arresti in Sicilia

Duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro. Dalle prime ore dell'alba è in corso una imponente operazione di Carabinieri, Polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 22 persone emesso dalla Dda di Palermo. Sono ritenute affiliate alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Sono indagati per associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, detenzione di armi e intestazione fittizia di beni.



Ci sono anche due cognati del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro tra le persone finita in carcere nell'operazione antimafia eseguita all'alba di oggi nel trapanese da Carabinieri, Polizia e Dia. Si tratta di Gaspare Como e Rosario Allegra, i mariti di Bice e Giovanna Messina Denaro. Secondo gli inquirenti sarebbero stati proprio loro a organizzare la latitanza della primula rossa ricercata dal 1993.



Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:27



