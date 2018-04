Matteo Messina Denaro venerato come Padre Pio, i picciotti: «È un santo»

«Vedi, una statua gli devono fare... una statua... una statua allo zio Ciccio che vale. Padre Pio ci devono mettere allo zio Ciccio e a quello accanto... Quelli sono i Santi». In odore di santità, idolatrati: continuano a comandare indiscussi, nonostante omicidi e stragi. Don Ciccio Messina Denaro e il figlio Matteo, ultimo latitante di Cosa nostra, conservano il rispetto e la benevolenza dei picciotti. Una sorta di sudditanza che viene fuori dalle intercettazioni dell'ultima inchiesta della dda di Palermo in cui il vecchio capomafia di Castelvetrano morto nel 1998 e la primula rossa di Cosa nostra vengono addirittura paragonati al santo di Pietralcina.



«Io ho le mie vedute... che c... vuoi?», prosegue uno dei due. «Significa essere colpevole? Arrestami. Che spacchiu (cavolo ndr) hai? Che fa? Non posso dire quello che penso?». «È potuto essere stragista... cosa minchia sia a me.. le cose giuste», spiega uno dei due che fa poi un paragone tra i boss e la classe politica. «Voialtri tanto mangiate. State facendo diventare un paese... l'Italia è uno stivale pieno di merda... uno stivale pieno di merda... le persone sono scontente? questo voi fate... e... glielo posso dire? Arrestami... che minchia vuoi?».



Lo spaccato che emerge dalle intercettazioni conferma il potere del capomafia latitante, arbitro indiscusso di affari ed equilibri nella provincia. Ed è emblematico anche della irriducibilità della mentalità mafiosa. Come quando Vittorio Signorello, uomo di fiducia del cognato del padrino, parla in termini raccapriccianti dell'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, «colpevole» di essere figlio di un pentito e per questo tenuto prigioniero per oltre 700 giorni, strangolato e sciolto nell'acido. «Allora ha sciolto a quello nell'acido, non ha fatto bene? Ha fatto bene», dice Signorello. «Se la stirpe è quella... suo padre perché ha cantato?», conviene l'interlocutore. Il mafioso rincara la dose, esaltando la decisione di Riina di eliminare il bambino di soli 13 anni come giusta ritorsione rispetto al pentimento del padre, colpevole di avere danneggiato Cosa nostra.



«Ha rovinato mezza Palermo quello... allora perfetto». «Il bambino è giusto che non si tocca - aggiunge l'altro - però aspetta un minuto ... perché se no a due giorni lo poteva sciogliere ... settecento giorni sono due anni ... tu perché non ritrattavi tutte cose? Se tenevi a tuo figlio, allora sei tu che non ci tenevi». «Giusto! Perfetto!...e allora ... fuori dai coglioni - gli fa eco l'altro - dice: 'io sono in una zona segreta, sono protetto, non mi possono fare nientè...si a te... però ricordati coglione che una persona la puoi ammazzare una volta, ma la puoi far soffrire un mare di volte».

