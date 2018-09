Il Messaggero compie 140 anni, festa a Cinecittà con Mattarella. Cusenza: libertà di stampa va difesa

È un giorno di festa per Il Messaggero che celebra oggi i 140 anni di vita sul set dell'Antica Roma degli studi di Cinecittà. È il 16 dicembre 1878 quando nelle edicole di Roma esce il primo numero del «Messaggiero». Fondatore è un milanese, Luigi Cesana. La «I» viene cancellata dopo due mesi. Da allora il giornale ha accompagnato la storia d'Italia, avendo sempre Roma al centro. Nel giugno del 1996 l'imprenditore capitolino Francesco Gaetano Caltagirone acquista la testata. Ed è l'inizio di un'altra fantastica avventura che continua ancora oggi. La festa, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si apre con un saluto del Cavaliere del Lavoro Francesco Gaetano Caltagirone, presidente de II Messaggero. A seguire i saluti dell'Amministratore Delegato, Azzurra Caltagirone, che introdurrà una serie di dialoghi sui temi del giornale, della Capitale e del Paese. Il Direttore, Virman Cusenza, dialogherà con il Prof. Romano Prodi; Franca Giansoldati con il Cardinal Gianfranco Ravasi; Alvaro Moretti con Gigi Proietti; Osvaldo De Paolini con il banchiere Carlo Messina; Massimo Caputi con la campionessa di nuoto Simona Quadarella; Andrea Andrei con Riccardo Zacconi, creatore di Candy Crush; Massimo Martinelli con il Capo della Polizia, Franco Gabrielli e infine Veronica Cursi con Branko.



Cusenza: "Difendere la libertà di stampa strenuamente". «Non penso che la libertà di stampa sia in pericolo, ma va difesa strenuamente. Quando ce n'è poca la qualità scende e si priva la collettività di un diritto». Lo ha detto Virman Cusenza, direttore de Il Messaggero, arrivato a Cinecittà per le celebrazioni per i 140 anni del quotidiano. Cusenza ha anche commentato le parole del Capo dello Stato Mattarella per la difesa della libertà di stampa: «È stato un monito coraggioso. In ogni momento di transizione ci sono equivoci e tentazioni da fugare con la chiarezza dei principi». E a proposito di quanto il giornale sia cambiato in 140 anni ha spiegato: «Siamo comunque rimasti fedeli alla nostra anima di quotidiano popolare, indipendente, laico, con Roma al centro del cuore, in grado di essere uno strumento utile per i lettori».

