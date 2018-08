Masso di trenta quintali si stacca dalla montagna e piomba sulla strada

Unalto tre metri e del peso di circa 30 quintali è piombato in strada. È accaduto oggi, 23 agosto, dopo pranzo, sulla Sp24 della Valparola, nel Bellunese. L'allarme è arrivato dal gestore del rifugio valparola alle 15. Fortunatamente al momento del crollo in strada non stavano transitando auto. Sul posto olte a Veneto strada, i vigili del fuoco e i carabinieri della copagnia di cortina che stanno facendo viabilità. Si registrano rallentamenti e code il passo collega la provincia di Belluno con la Val Badia e San Cassiano.