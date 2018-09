Litiga con la fidanzata e si lancia dal balcone: ragazzo di 21 anni grave in ospedale

Un ragazzo nigeriano di 21 anni è caduto dal quarto piano di un palazzone a Zingonia di Verdellino (Bergamo), in via Oleandri. Il giovane è precipitato dalla finestra, facendo un volo di 12 metri ed è ricoverato in gravissime condizioni. I carabinieri stanno indagando sulle circostanze: sul terrazzo da dove è precipitato il giovane, la serranda è stata trovata abbassata.



Secondo le prime informazioni il ragazzo si sarebbe lanciato dopo una lite con la fidanzata: al culmine del litigio il giovane si sarebbe buttato da un finestra. Questo quanto hanno ricostruito i carabinieri. Nonostante la violenta caduta, l'uomo è sopravvissuto: ha riportato una serie di traumi ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. © RIPRODUZIONE RISERVATA