URBINO – Una ragazza morta e due feriti gravi: è questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla bretella della Statale 73bis.

Erano da poco passate le dieci quando un’auto ed un furgone si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, nella galleria Le Conce a Ca’ gulino di Urbino. Uno scontro violentissimo in cui ad avere la peggio è stato la conducente dell’auto, una ragazza straniera morta sul colpo. Altre due persone, quelle a bordo del furgone, sono state portate in codice rosso all’ospedale di Urbino.

Giovedì 3 Maggio 2018



