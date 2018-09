Vajont, 15enne in bici travolto da un camion: morto sul colpo

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto poco dopo le 19 di ieri nel comune di Vajont (Pordenone). Secondo le prime informazioni un giovanissimo ciclista è stato investito da un camion.



I medici del Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria) intervenuti subito sul posto, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, hanno purtroppo confermato che il ragazzo è morto sul colpo schiacciato fra i due semiassi dell'autoarticolato. La vittima è un giovane studente di 15 anni di cui non sono state ancora rese note le generalità.



L'incidente è accaduto all'incrocio tra la strada regionale 251 e viale Erto e Casso, a Vajont. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Spilimbergo, intervenuta assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Maniago. Della tragedia è stato testimone o un adulto che stava accompagnando il 15enne in un'uscita pomeridiana con la bici da corsa. Il camionista, rimasto illeso, è sotto choc ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. La strada regionale 251, nel tratto Montereale-Maniago, è chiusa al traffico in direzione sud per consentire i rilievi.







Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 08:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA