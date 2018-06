Tragica escursione in Agordino: cade e muore in parete, grave l'amico

AGORDO (Belluno) - Dramma sulle montagne dell'Agordino in territorio di Taibon. Nel primo pomeriggio di oggi due escursionisti sono caduti da una parete di roccia: uno è morto sul colpo, l'altro è stato elitrasportato e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso.



Sono precipitati mentre salivano lo spigolo nord del Monte Agner: è morto sul colpo Bernard Mahlknecht, 26 anni, di Selva (Bolzano). In gravi condizioni l'amico, 26enne e sempre di Selva, A. M.. Lo spigolo nord è una delle pareti più verticali delle Dolomiti. Entrambi erano alpinisti esperti.



Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA