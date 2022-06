Leonardo Del Vecchio, l'arrivo della bara ad Agordo

Mercoledì 29 Giugno 2022, 13:13

Le esequie del presidente di EssilorLuxottica Leonardo Del Vecchio vengono celebrate al PalaLuxottica di Agordo (Belluno). Il 30 giugno sarà una giornata di lutto per l'intera comunità EssilorLuxottica nel mondo. In Italia saranno sospese tutte le attività nella giornata mentre negli altri paesi sarà osservato un lungo momento di silenzio.

Predisposta inoltre una diretta streaming delle celebrazioni all'interno di tutte le sedi dell'azienda in Italia e all'estero per consentire ai dipendenti di stringersi attorno al Presidente per l'ultimo saluto, aggiunge il gruppo.