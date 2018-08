Venezia, nuovo incidente in laguna. Barca si rovescia: un morto e tre feriti

CAMPAGNA LUPIA - Nuova tragedia in laguna quest'oggi, quattro agosto, in Valle Averto, oasi WWF: una barca si è ribaltata a causa di un'onda, a bordo c'erano quattro persone, tre sono riuscite a mettersi in salvo, una quarta è morta, un 76enne di Campagna Lupia. Si tratta della seconda sciagura in laguna che coinvolge natanti in meno di 24 ore nel Veneziano, la prima questa notte al Lido, nella quale sono sono morte due persone. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Campagna Lupia.



Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco, con la squadra di sommozzatori di Venezia. Gli occupanti del barchino capovolto sono stati inizialmente recuperati da altre imbarcazioni di diportisti che si trovavano in zona. Il 76enne è stato affidato alle cure dei medici del Suem 118, che però hanno dovuto costatarne il decesso. L'uomo abitava a Campagna Lupia (Venezia). Ferite solo leggere per le altre persone che si trovavano con lui sullo scafo. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita. Quest'area della laguna sud è molto frequentata, anche perchè sede di un'oasi naturalistica del Wwf.







Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17



