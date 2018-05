Udine, ambulanza distrutta in un frontale: feriti infermiera, autista e volontario

di Paola Treppo

Incidente stradale frontale tra una ambulanza in servizio 118 che stava trasportando un pazienze in ospedale a Udine e una vettura che, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la carreggiata e avrebbe tagliato la strada all'autolettiga, impattando contro il mezzo sanitario in uno scontro frontale; è successo intorno alle 9.30 di oggi, sabato 26 maggio, in via Firenze, a Udine, vicino al cimitero.



Nell'incidente è rimasta ferita l'infermiera che era all'interno dell'ambulanza e che stava assistendo il paziente, durante un trasporto in codice verde. L'infermiera, dipendente dell'azienda sanitaria, è stata trasportata al pronto soccorso: ha riportato botte e contusioni. Non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente feriti, ma non portati in ospedale, un volontario che si trovava all'interno della autolettiga, a supporto, e l'autista. Illeso il paziente. Si tratta di un mezzo della Sogit in servizio di 118 che poi ha inviato sul posto una altra ambulanza. Per i rilievi la polizia municipale. L'ambulanza ha subito gravi danni.





Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA