Genova, 43 rintocchi per commemorare le vittime del ponte Morandi

43 rintocchi delle campane per commemorare le altrettante vittime del crollo del ponte Morandi e un minuto di silenzio. Così Genova ha ricordato la tragedia avvenuta un mese fa, il 14 agosto scorso. La commemorazione è cominciata alle 11:36, il minuto esatto del disastro, in via Fillak, il cuore della zona rossa.

Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:37



