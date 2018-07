Freccia Rossa si guasta a Bologna: 300 passeggeri trasbordati con le scalette d'emergenza su un altro treno

Il Frecciarossa 9659 partito alle 20:00 dal capoluogo lombardo e diretto a Roma, ha prima comunicato ai viaggiatori che si sarebbe fermato e poi ha dovuto accostare e disporre il trasbordo con una procedura particolare, da treno a treno. Polfer a bordo per verificare eventuali bisogni da parte dei passeggeri del 9653, personale di bordo del 9659 pronto a montare una inusuale scaletta di emergenza. Durata dell’operazione più di un’ora e ritardo, ovviamente, accumulato. Circa 400 le persone trasbordate, più tutti i bagagli. Operazione tranquilla, un po’ di sconforto, ma tante le lamentele: “La luce era garantita da un generatore interno, ma siamo stati due ore senza aria condizionata e senza poter ricaricare i telefonini e nessuno ci ha detto nulla prima di un’ora”. Una signora ha accusato un po’ caldo, ma niente di particolarmente grave. Sulla dinamica racconta un passeggero: “Ero al posto finestrino e a un certo punto ho visto di fuori un lampo. Subito dopo si è spenta l’aria condizionata e abbiamo capito che qualcosa non andava”. Lo stesso passeggero lamenta che “nessuno ci ha comunicato nulla e non riuscivano a trovare nessuno del personale. Poi dopo parecchio l’altoparlante ci diceva che avevamo solo 30 minuti di ritardo, successivamente una motrice ci avrebbe trainati a Bologna e poi sempre di più fino a scoprire la verità”. Il trasbordo è iniziato poco dopo le 21 e si è concluso, tra gli applausi dei trasbordati alle 22. Il treno è ripartito alle 22:05 con 75 minuti di ritardo cambiando destinazione: oltre quella di Roma, attivate le fermate a Bologna, Napoli e Salerno.

Frecciarossa, odissea sui binari. Poteva essere un tranquillo rientro a casa per i passeggeri del treno 9653 partito da Milano alle 18:30 e diretto a Salerno. Dopo un’ora di viaggio, poco prima di arrivare a Bologna, un guasto all’impianto elettrico ha costretto il macchinista a mettere in sicurezza il convoglio su un binario di emergenza ed attivare tutte le procedure di emergenza. Circolazione rallentata. Semaforo rosso per il treno successivo immediatamente allertato.