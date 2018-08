Diciottenne trovato nel parchetto con un coltello piantato in gola

TREVISO - Lo trovano. Aggressione choc nella notte del 3 agosto a Treviso, vittima un, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello, con una profonda lesione alla gola. Il giovane è stato sottoposto nel pomeriggio ad un'operazione per la grave lesione alla trachea.A scoprire il giovane a terra due persone che avevano assistito allo spettacolo musicale "Suoni di Marca" sulle mura cittadine e stavano rincasando intorno alle due, passando per, immediata la chiamata alla polizia e al 118. A stenti, il giovane ferito ha fatto capire agli agenti di essere stato aggredito ma per adesso non si hanno altre notizie. Già il primo agosto nella zona c'era stata una violenta rissa fra ventenni , uno dei quali era stato buttato in un canale.