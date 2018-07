Belluno prima per qualità della vita, Roma arretra di undici posizioni: ecco la classifica del Sole 24 Ore

In monatagna, e in particolare sulle Alpi, si vive meglio. E' Belluno, in Veneto, a classificarsi al primo posto nella 28a edizione dell’indagine del Sole 24 Ore sul benessere dei territori italiani. In vetta ci sono anche Aosta, Sondrio, Bolzano,Trento e Trieste. Lo studio prende in considerazione 42 indicatori in settori come ricchezza, lavoro, ambiente, servizi, giustizia, sicurezza, cultura, tempo libero e diffusione della banda larga.



In coda alla graduatoria soprattutto le città di Campania e Puglia. Ce ne sono otto nelle ultime dieci posizioni, con Caserta maglia nera 2017 e Taranto al penultimo posto. Terz’ultima Reggio Calabria. Dall'indagine emerge dunque che il divario tra Nord e Sud del Paese tenda sempre più ad allargarsi, tanto che nella classifica del quotidiano economico la prima provincia di Sud e Isole si trova al 52° posto (Oristano).



Fra le grandi città Roma è in retromarcia di 11 posizioni dall'anno scorso fino all’attuale 24° posto. Milano passa dal secondo all’ottavo posto, Bologna e Firenze scendono di sei caselle, mentre Palermo guadagna due posizioni rispetto al 2016 e si piazza 97a. Napoli conserva il suo 107° posto.





