Nina Moric in aula: «Belen molestò mio figlio? Mai detto. Ma girava nuda in casa»

PLAY FOTO Nina Moric e Belen, saluti e baci in tribunale: ma in aula sono una contro l'altra

Alla radio ho parlato solo di quello che mi raccontava mio figlio, ovvero che Belen girava nuda per casa

. Nel processo a Milano la modella è imputata per diffamazione aggravata da un fatto determinato per le parole rilasciate in un'intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015. Intervista nella quale la modella croata aveva apostrofato Belen con epiteti del tenore di

strega cattiva

e

viado

e l'aveva infine accusata anche di girare nuda per casa davanti al bambino nato dalla sua relazione con Fabrizio Corona.

Anche lei mi ha diffamato scrivendo sui social che io sono psicopatica e squilibrata - ha continuato Moric - e ha giudicato il mio ruolo di madre, una cosa che io non farei mai, ma non l'ho mai querelata

.

La Moric ha sottolineato che, a suo avviso, un Tribunale

dovrebbe occuparsi di giudicare reati gravi, come lo spaccio e gli omicidi, e non episodi come questo. Questo è solo spettacolo

. Sull'epiteto viado, Moric ha spiegato in aula che voleva riferirsi

solo al suo aspetto fisico e al suo abuso di chirurgia estetica

. E ancora:

Questo episodio è accaduto tre anni fa in un momento molto difficile della mia vita. Tutti facciamo degli errori. Lei poi ora è una donna di grande successo, con una bella carriera. Se ha tempo di dedicarsi così tanto ai social le dico: "Chapeau". È davvero una wonder woman e io l'ammiro

. Si torna in aula l'11 settembre.



Belen, soldi in beneficenza. «Mi ha accusato di avere molestato suo figlio: un'accusa gravissima dalla quale ho sentito il dovere di difendermi in quanto mamma. Darò in beneficenza i soldi di un eventuale risarcimento, se Nina Moric dovesse essere condannata». Lo ha detto oggi in aula la showgirl argentina Belen Rodriguez, sentita come parte civile nel processo a carico della modella croata, accusata di diffamazione aggravata «da un fatto determinato» per le parole rilasciate durante un'intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015.

Animata udienza del processo a Milano che vede contrapposte due showgirl della tv italiana. Nina Moric, durante l'interrogatorio in aula, ha spiegato ai cronisti di non avere mai avuto l'intenzione di parlare di «molestie sessuali» da parte di Belen Rodriguez nei confronti del bambino.LEGGI ANCHE ----> Il bacio tra Belen e Nina Moric in tribunale