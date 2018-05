Avellino, nasconde la droga negli slip per cederla al compagno detenuto: arrestata

Ha cercato di introdurre droga all'interno di un carcere con un escamotage: pensando di scampare alla perquisizione, ha nascosto negli slip che indossava 30 grammi di hashish, che avrebbe dovuto cedere durante il colloquio settimanale al compagno detenuto. Ora, anche la donna è stata arrestata dai carabinieri e ora si trova ai domiciliari. È successo ad Ariano Irpino (Avellino). In manette, una ventisettenne del posto. Nel corso della perquisizione, negli slip indossati dalla donna sono stati trovati 30 grammi di hashish avvolti in una pellicola di cellophane. Per non attirare le unità cinofile, la ventisettenne aveva cosparso la droga di caffè in polvere. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Venerd├Č 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA