Il sexy ricatto della bella barista al manager: «Dammi 30.000 euro o dico tutto a tua moglie»

di Luca Pozza

Quella storia extraconiugale, tra un noto e facoltoso manager vicentino, sposato e padre di due figli, e una bella barista 27enne di origini senagalesi, Marie Dieng, era proseguita per qualche tempo, sino a quando la donna, dipendente di un locale della città, ha iniziato con richieste di denaro sempre più insistenti. La stessa donna ha poi detto al suo amante di essere incinta e, per l'interruzione di gravidanza, ha chiesto un "aiuto economico" che le è stato dato.Ma a quel punto la relazione, per volere dello stesso uomo, si è interrotta, ma la donna ha continuato con richieste sempre più insistenti di denaro, dalla richiesta di pagare l'affitto a capi di abbigliamento firmati, arrivando sino a mandargli oltre cinquanta messaggi al giorno. Dopo aver sborsato complessivamente 30 mila euro il manager ha cercato di risolvere il problema definitivamente ma la donna ha minacciato di raccontare tutto alla sua famiglia e nel suo luogo di lavoro.A quel punto l'uomo ha deciso di raccontare tutto alla Polizia che ha deciso di fare scattare la trappola: d'accordo con gli agenti ha fissato un appuntamento con 27enne, nei pressi della sua abitazione, nel quartiere dei Ferrovieri: quando ha consegnato alla donna la busta, contenente 2.800 euro, sono intervenuti i poliziotti della Squadra mobile che hanno effettuato l'arresto in flagranza per estorsione aggravata. Nel corso della perquisizione in casa della donna, la polizia ha sequestrato il suo cellulare oltre a riscontrare la presenza di molti oggetti costosi.