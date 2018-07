Amanti scoperti in hotel dallo zio di lei: rissa in un hotel del Napoletano

di Francesca Mari

Amanti scoperti dallo zio di lei: rissa sfiorata all’Hotel Santa Teresa. Un appuntamento clandestino che poteva finire in tragedia se non fossero accorsi i carabinieri a placare gli animi. È successo all’Hotel Santa Teresa di Torre del Greco (Napoli) in corso Vittorio Emanuele dove una coppia di amanti di era data appuntamento ma ha trovato un ospite indesiderato.



Lei, brillante insegnante 40enne in carriera, da poco separata dall’ex marito, si è recata alla reception per raggiungere il suo nuovo fidanzato che l’aspettava in camera. Al momento della registrazione la donna si è trovata alle spalle lo zio, fratello del padre, che avendo capito tutto prima l’ha attaccata verbalmente, poi l’ha aggredita e infine le ha sequestrato i documenti per non farle raggiungere il suo amante in camera.



Intanto lui che aspettava in stanza, forse con una bottiglia di champagne, avendo udito tutto si è chiuso a chiave in camera per non essere aggredito dallo zio della donna. Sono dovuti intervenire i carabinieri della Stazione Torre del Greco Capoluogo per riportare l’ordine. Ora gli inquirenti indagano sul caso.

Venerdì 20 Luglio 2018



