Covid Campania, De Luca proroga la zona rossa per il campo Rom di Napoli. Potranno entrare solo i medici

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha prorogato la zona rossa per il campo rom di Napoli fino al 19 dicembre: si tratta del campo sulla Cirvumvallazione esterna. L'ordinanza scadeva alla mezzanotte del 13 e prevedeva per i residenti l'obbligo di restare nelle proprie abitazioni a causa del focolaio di coronavirus, con divieto di allontanamento. Da questo momento i residenti potranno comunque uscire per procurarsi i beni di prima necessità: inoltre nel campo entreranno regolarmente «gli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale».

Della gestione si è occupato il Comune di Napoli, insieme con l'Unità di Crisi regionale e la Protezione civile, da sempre in prima linea per difendere le famiglie in difficoltà, tra isolamento da Covid e quarantena. La Regione Campania ha inoltre assicurato che alla popolazione del campo rom verrà fornita ogni forma di assistenza, sia sanitaria che alimentare. Finché ci sarà la zona rossa. Le forze dell'ordine, intanto, continuano a presidiare gli ingressi e le uscite del campo.

