Roma, campo rom Olimpica: sequestrata l'area della discarica. Ad agosto l'incendio che bloccò mezza città

Il tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo dell'area che si estende tra via del Foro Italico e via Foce dell'Aniene con l'obiettivo di assicurarne la bonifica. Si tratta dell'area interessata, lo scorso 8 agosto, da un incendio che coinvolse alcune abitazioni realizzate abusivamente e un autodemolitore. Il 18 settembre un altro incendio aveva reso l'area irrespirabile. Siamo dietro il campo nomadi di via del Foro Italico, sgomberato ad agosto.

Questa mattina sono state effettuate le operazioni di delimitazione e perimetrazione dell'area, propedeutiche agli interventi di bonifica.

Il provvedimento consegna all'amministrazione strumenti giuridici e piena operatività nelle attività di controllo e sorveglianza dell'area, consentendo di mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutela della salute pubblica. L'amministrazione è quindi autorizzata dal tribunale a intraprendere ogni iniziativa necessaria ad assicurare la rimozione dei rifiuti, la bonifica dei luoghi e la messa in sicurezza igienico sanitaria dell'area.

