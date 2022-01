Sabato 1 Gennaio 2022, 20:23 - Ultimo aggiornamento: 21:01

Zona arancione, è boom di Comuni che in Calabria e Sicilia da domani dovranno applicare le nuove restrizioni previste per il cambio di colore dalla zona gialla e che comprendono, tra le altre, limitazioni agli spostamenti fuori dal Comune. E a rischio arancione ci sono anche tre Regioni: Marche, Liguria e Veneto. In zona arancione, in base alle nuove disposizioni che prevedono il possesso del super Green pass, le restrizioni si applicano soltanto ai non vaccinati, sia in relazione agli spostamenti che per quanto riguarda l'accesso a diverse attività.

Zona arancione in 11 Comuni reggini

Zona arancione da domani e per otto giorni in 11 comuni della provincia di Reggio Calabria: Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova. Lo ha stabilito, con una propria ordinanza, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Il provvedimento fa seguito ai contenti di una nota trasmessa dal commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ed è motivata dalla sussistenza di una «situazione di rischio di espansione epidemica da Sars-CoV-2, per il superamento di diversi parametri indicati nella circolare regionale prot. 494037/2021».

In particolare si prevede l'applicazione di una serie di misure di «mitigazione utili a ridurre il numero dei casi confermati e a frenare la trasmissione del contagio» che rimarranno in vigore fino a tutto il 9 gennaio prossimo. «Tali misure - è scritto nel testo dell'ordinanza - tengono conto anche del trend osservato a livello regionale per l'intera provincia di Reggio Calabria, in cui i valori di incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni si sono notevolmente incrementati, superando ampiamente la media regionale nel medesimo periodo».

In Sicilia proroga zona arancione per tre Comuni

Proroga della zona arancione per i Comuni di Marianopoli (Caltanissetta), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina). Le tre città rimarranno in zona arancione sino a mercoledì 5 gennaio 2022. Lo prevede l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe.

Acquaroli: «Inevitabile Marche in zona arancione»

«Di questo passo vedo inevitabile il rischio della zona arancione». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale. Nell'ultima giornata sono 1.707 i positivi al SARS-CoV-2 rilevati nelle Marche, una quota che fa salire l'incidenza dei casi positivi da 365,79 casi su 100mila abitanti di ieri a 423,80 casi odierni. «Aumentando di 6-7 numeri giornalieri l'area medica e di 1-2 unità la terapia intensiva», anche se «i numeri non sono tantissimi», rispetto a quello dei positivi, «il cumulo delle quotidianità porta a raggiungere le percentuali previste dal decreto».

«Qualche settimana fa parlando del Super Green pass - ha aggiunto Acquaroli - avevo detto che se poteva essere un incentivo alla vaccinazione non sarebbe servito per fermare il contagio. Purtroppo il numero dei contagi è elevatissimo» anche se «per fortuna» a questo «non corrisponde un numero elevatissimo di ricoveri ospedalieri, però è chiaro che aumentando la base dei contagi, una percentuale minima finisce o in area medica, o più raramente in terapia intensiva. Occorre comprendere come gestire questa fase» ha concluso.

Toti: « Liguria possibile in arancione ma nulla cambia »

«La zona arancione è possibile, ma di scontato non c'è nulla e ricordo che comunque non cambia assolutamente niente rispetto alla zona gialla». A dirlo, a margine di un incontro al Luna Park di Genova per la giornata dedicata ai ragazzi disabili, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «Le normative in vigore puntano tutto sulla vaccinazione e non sulle chiusure - ha detto - e quindi che la Liguria sia bianca, gialla o arancione non cambia niente per il cittadino».

Il Veneto tenta di evitare l'arancione

Il governatore Luca Zaia fissa una nuova dead -line, il 10 gennaio, per vedere se il Veneto avrà raggiunto il plateaux del nuovo boom di contagi Covid, e se i numeri inizieranno a scendere. Ma prima ancora saranno le tabelle dei ricoveri ospedalieri a sancire se la regione eviterà o meno la retrocessione in zona arancione. Perchè il tasso di occupazione nelle terapie intensive è già oggi al 18%,(limite è il 20%), e al 17% nelle aree mediche (limite il 30%). Per Rt (1,13) e incidenza (oltre 6%) il Veneto sarebbe già fuori dei parametri. «Perchè il Veneto passi in arancione - spiega Zaia - dovremmo dover ricoverare altre 800 persone in ospedale. Adesso in area medica l'occupazione è al 18%, dovrebbe salire al 30%. Abbiamo 12-13 punti davanti e ce li giochiamo, se i cittadini ci danno una mano e si proteggono non arriviamo all' arancione,. questo è chiaro».

«Intorno al 5 gennaio - ha aggiunto - avremo il quadro di cosa è successo durante il Natale. Se però 'carichiamo' 50 pazienti al giorno in ospedale vuol dire che qualcosa lì fuori è successo. Dobbiamo darci da fare. Il quasi raddoppio della richiesta di tamponi registrata il 24 dicembre significa che molti cittadini hanno iniziato a dire: a dire: 'pranzo con i parenti ? prima il tamponè. Questa è la filosofia vincente». E rivolto alla popolazione Zaia ha detto: «dobbiamo metterci in testa che bisogna proteggersi e non credere alle fandonie di chi dice che il virus non esiste. Oggi in terapia intensiva il 75-80% sono non vaccinati; se non ci fossero saremmo in area bianca, tanto per dare nome e cognome alle cose, in area medica 1 su 2 non sono vaccinati. A Padova la notte scorsa sono morte 5 persone, 4 non vaccinate e una vaccinata. Se per ipotesi noi oggi avessimo tutti la terza dose non avremmo questi dati».