Scuole chiuse a gennaio? Regioni in ordine sparso e divise se fare test o vaccini prima di tornare in presenza

Scuole chiuse o aperte? Con l'impennata di contagi che attraversa tutta l'Italia il dubbio rimane. Cosa può succedere? Il governo ha sempre considerato una priorità assoluta la scuola in presenza. Anche le regioni, su questo, sono allineate: bisogna scongiurare il più possibile la didattica a distanza. L'allentamento del regime di quarantena per i vaccinati con la terza dose va in questa direzione. E le regioni vogliono trasferire questa flessibilità anche nelle scuole.

E però ciascun presidente di regione esplicita e declina i dubbi a seconda della situazione epidemiologica che trova sul proprio territorio. Il rischio, come già successo, è che si vada in ordine sparso. Intanto, il 5 gennaio si terrà il consiglio dei ministri che discuterà se estendere l'obbligo del Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro che potrebbe spingere le vaccinazioni in chi ancora recalcitra.

Ieri c'è stata una riunione tra i ministri Bianchi e Speranza e gli assessori regionali alla salute. Le regioni vogliono allentare le quarantene anche nel mondo della scuola. «Garantire il più possibile l’attività scolastica in presenza, velocizzare ed incentivare la vaccinazione della popolazione pediatrica, mettere in campo azioni per garantire tassi di ospedalizzazione sostenibili», scrivono in una nota il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e l’assessore dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. «Si è trattato di un incontro positivo e costruttivo in cui abbiamo prospettato al Governo alcune ipotesi di intervento che, sulla falsariga di quanto è stato fatto con l’ultimo decreto, alleggeriscano anche il mondo della scuola sul fronte dei protocolli, delle quarantene e dei tamponi attualmente previsti. Si tratta di proposte tecniche – proseguono Fedriga e Donini - che vogliamo approfondire e condividere con l’esecutivo con il duplice obiettivo di proteggere gli ospedali gravati sempre più da ricoveri dovuti a SARS-COV2 e permettere una ripresa dell’anno scolastico in presenza, considerando l’andamento della curva epidemica che appare trainato proprio da una progressione importante nella fascia che va da 6 a 13 anni».

Rompe le righe, per prima, la regione Abruzzo che fa slittare la riapertura post vacanze al 10 gennaio per sottoporre gli studenti ai test. In sostanza: prima i tamponi e poi le lezioni. I bimbi e i ragazzi abruzzesi dovevano tornare a scuola il prossimo venerdì 7 gennaio. Non sarà così. Si torna lunedì 10 gennaio. Il presidente Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza che posticipa la data di riapertura delle scuole. «Uno slittamento - viene spiegato in una nota - reso necessario dall'esigenza di effettuare lo screening e garantire un ritorno in classe in tutta sicurezza». Le attività didattiche saranno sospese nelle giornate del 7 e 8 gennaio 2022 per fare tracciamento. Dal 7 al 9 gennaio ci sarà una «campagna di screening nelle scuole di ogni ordine e grado, mediante testing antigenici rapidi di ultima generazione, con alta specificità e sensibilità, demandandone le modalità organizzative alle Asl, con il coordinamento del referente regionale per la vaccinazione Covid e in raccordo con i team operativi del commissario straordinario per l'emergenza Covid- 19, con l'Anci Abruzzo e con l'Ufficio scolastico regionale. Una delle giornate di lezioni perse sarà recuperata a Carnevale, il primo marzo, quando si andrà regolarmente a scuola.

In Emilia Romagna la sicurezza degli studenti viene subordinata più alla vaccinazione. «Più gente si vaccina e più diventa diventa obbligatorio farlo, più potremmo garantire che le scuole siano in presenza, c'è poco da fare», ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, ospite di Pomeriggio Cinque su Canale5 rispondendo a una domanda sull'eventualità che le scuole ripartano in Dad fino al 31 gennaio.

La Campania vorrebbe adottare una soluzione ancora diversa: scuole chiuse per un mese ma non per fare test e tamponi bensì per vaccinare e dare quindi una prospettiva più a lungo termine. Lezioni a distanza solo per un mese e poi tutti in classe, da vaccinati.