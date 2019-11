Zingaretti vede Clinton e Pelosi. Obiettivo: rafforzare i democratici come argine alle destre

Rafforzare i democratici come argine all'avanzata delle destre in tutto il mondo. Questo l'obiettivo del viaggio di Nicola Zingaretti negli Stati Uniti (il primo da quando è segretario del Pd). Il leader dem vede oggi a New York l'ex presidente americano Bill Clinton e il sindaco della Grande Mela Bill De Blasio. Domani Zingaretti sarà a Washington dove ha in programma un incontro al Campidoglio con la speaker del Congresso Nancy Pelosi. Po è prevista una visita al Martin Luther King Memorial. A seguire il segretario del Pd sarà alla Casa Bianca per alcuni incontri al Consiglio per la sicurezza nazionale. Mercoledì è previsto il rientro in Italia.

