Zingaretti in missione negli Usa: il leader Pd vedrà Clinton e Nancy Pelosi

Dal 10 al 13 novembre il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, sarà negli

Stati Uniti per una serie di incontri con il presidente Bill Clinton, la presidente del Congresso Nancy Pelosi e una visita alla Casa Bianca.

Lunedì il leader dem incontrerà il presidente Bill Clinton presso la Clinton Foundation a New York. A seguire il

segretario dem parteciperà all'elezione del segretario del circolo Pd di New York. La giornata di lunedì si chiuderà con un incontro con il sindaco di New York Bill De Blasio.

Il giorno successivo, martedì 12 novembre, Zingaretti sarà a Washington dove ha in programma un incontro al Campidoglio con la presidente del Congresso Nancy Pelosi. A seguire il segretario del Pd sarà alla Casa Bianca per alcuni incontri.



