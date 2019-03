© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Credo sia il tempo dell'unità. Ne abbiamo parlato in direzione e io penso che dobbiamo continuarea ricercarla nelle forme nelle quali l'abbiamo discussa». Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine di unainiziativa a Roma a chi gli chiedeva delle aperture ad Articolo 1, sulle quali però rimane scettica l'area Giachetti. «Penso che quando si denunciano i pericoli di questa destra così aggressiva che alla fine si riunisce e tenta di vincere sempre - ha aggiunto - anche noi dobbiamo aprire una stagione e questo sta servendo. Quindi dico: nessuna forzatura al dialogo per vedere tutte le possibili convergenze. E soprattutto dialogo con gli italiani perché queste novità stanno finalmente facendo tornare l'attenzione sulla forza di un nuovo Pd e di una nuova alleanza per le Europee e per le Amministrative - ha detto ancora - perché non dimentichiamoci che a maggio si vita pure in 3.200Comuni. Quindi ci vuole fiducia, passione, meno polemiche, più capacità di ascolto e comprensione dei pericoli che l'Italia ha davanti. Tutto quello che stiamo facendo è per l'amore dell'Italia perché di questo c'è bisogno - ha conclusoZingaretti - e questo gli italiani devono avvertire».