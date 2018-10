Vitalizi, Senato adotta delibera Fico come testo base

«Ne siamo felicissimi» ha commentato Bottici al termine della riunione. Il testo è stato approvato con il voto di M5S e Lega perché, ha spiegato, l'opposizione «non ha partecipato alla votazione». Il testo sarà ora sottoposto ad emendamenti da discutere ed approvare nella prossima riunione del Consiglio, il 16 ottobre.



«Il calendario che abbiamo -ha proseguito Bottici- prevede il termine degli emendamenti per il 15 ottobre alle 15 con inizio della discussione il 16 alle 14,30», ma, ha sottolineato, «il discorso è che non possiamo fare due provvedimenti diversi» tra Camera e Senato e «devono essere uguali». «Noi come M5S siamo per mantenere il testo base adottato e fare la delibera» ha aggiunto, facendo chiaramente capire che non ci saranno proposte emendative da parte dei pentastellati.

Prosegue l'iter per il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari. Il Consiglio di presidenza del Senato ha adottato come testo base la delibera della Camera che porta la firma del presidente Roberto Fico per il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari. Lo ha riferito il Questore di Palazzo Madama Laura Bottici (M5S).