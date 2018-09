Vitalizi, oltre mille i ricorsi degli ex deputati contro i tagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono oltre 1.000 gli ex deputati che hanno presentato ricorso contro la delibera dell'ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i vitalizi. Domani Antonello Falomi, presidente dell'associazione degli ex parlamentari, fornirà i numeri definitivi dei ricorsi che stanno finendo di arrivare negli uffici della Camera.Il grosso dei 1.200 ex deputati si è rivolto a uno dei cinque avvocati suggeriti dall'associazione ma un certo numero di essi si è avvalso di legali di fiducia. I ricorsi verranno presi in esame dal Consiglio di Giurisdizione, l'organo giudiziario interno della Camera, che inizierà l'esame il 7 novembre con le richieste di sospensiva cautelare. Queste istanze, spiega il presidente del Consiglio di Giurisdizione Alberto Losacco (Pd), chiedono di sospendere cautelativamente il taglio dei loro vitalizi fintantoché lo stesso Consiglio non avrà deciso nel merito i ricorsi.