Rischia di perdere l'esame per la patente e lancia un allarme bomba alla Motorizzazione: denunciato

Un uomo di 42 anni è stato denunciato dai poliziotti del commissariato di Cisterna per aver falsamente denunciato la presenza di alcuni ordigni esplosivi dentro la sede della Motorizzazione civile di Latina.

Due giorni fa il quarantaduenne avrebbe dovuto svolgere l’esame per il conseguimento della patente ma, non essendo riuscito a saldare il pagamento del corso di guida, temeva di perdere la possibilità di sostenerlo. Così, per guadagnare tempo, ha architettato l'assurdo stratagemma: lanciare il falso allarme per far sì che tutti gli esami fossero interrotti per causa di forza maggiore.

Dopo la chiamata anonima, arrivata intorno alle 8 di martedì mattina da una cabina telefonica del centro di Cisterna, i poliziotti della Squadra Volante di Latina ed il personale Digos hanno provveduto immediatamente ad evacuare a scopo precauzionale lo stabile, facendo uscire i dipendenti in quel momento presenti nella sede, bonificando tutti gli ambienti per mettere in sicurezza l’eventuale ordigno esplosivo.

Le ricerche, tuttavia, hanno dato esito negativo e, a quel punto, i poliziotti del Commissariato di Cisterna hanno immediatamente avviato le attività volte a risalire all’identità dell’anonimo interlocutore, rintracciato presso la stazione e condotto presso gli Uffici del Commissariato dove, con spontanee dichiarazioni, ha confermato i fatti accaduti.

L’uomo è stato denunciato alla Procura in stato di libertà per procurato allarme ed interruzione di pubblico servizio.