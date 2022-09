Elezioni, video Tiktok dentro la cabina elettorale, è boom. Rischio multa e arresto

«Guardate come voto». Si stanno moltiplicando su Tiktok i video degli utenti che mostrano ai propri follower quale partito scegliere. C'è chi sbeffeggia un partito piuttosto che un altro e chi, invece, vuole solo mostrare come decidere di dare la propria preferenza al candidato preferito. Ma tutto ciò è illegale.

Video Tiktok dentro la cabina elettorale, le denunce

Numerosi video circolano su Tiktok di persone, molte giovani, che si filmano mentre votano. Un uomo di una sessantina di anni che a Chieti aveva acceso il cellulare per riprendere il momento in cui votava la scheda elettorale, è stato denunciato. Il fatto è avvenuto nella sezione della scuola materna del quartiere S.Barbara, protagonista un elettore che risiede nella zona. Ô stato il presidente del seggio ad accorgersi di ciò che stava accadendo nella cabina elettorale ed il suo intervento ha fatto sì che il video non venisse realizzato. Sul posto è intervenuta la Digos che ha sequestrato il telefono. L'uomo è stato denunciato: la norma violata prevede l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 300 a mille euro.

Cosa prevede la legge

Il decreto legge 49 del 2008, poi convertito nella legge 96, disciplina ciò che è consentito e quanto invece è vietato. E all'articolo 1 si legge che durante le elezioni «è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini». Niente foto o video, quindi.

I leader al voto tra Roma e Milano, solo Meloni andrà stasera. Mattarella torna nella sua Palermo

Chi deve controllare

È il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, quando si presenta il documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso.

La sanzione

Se qualcuno utilizza il cellulare all'interno della cabina elettorale rischia di dover pagare una multa. Ma non solo. È previsto l'arresto «da tre a sei mesi» e «l'ammenda da 300 a 1000 euro».