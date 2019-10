Umbria, elezioni: ecco la foto di Narni che trasforma il voto in un test nazionale. ​Salvini: «Il governo andrà a casa»

E alla fine foto fu. Non è quella di Vasto (Vendola-Bersani-Di Pietro), né quello di piazza Santi Apostoli con Prodi. E' la foto di Narni, quella che immortala il nuovo centrosinistra. E così dopo mille resistenze e trattative sotterranee, ecco da sinistra a destra: Roberto Speranza, Nicola Zingaretti, Vincenzo Bianconi, Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte.

Umbria, primo test per governo e nuove coalizioni

I primi quattro sono più vicini e si stringono in un abbraccio. Anzi, è proprio il candidato governatore dell'Umbria a poggiare una mano sulle spalle del segretario Pd (che a sua volta cintura Speranza) e del leader M5S. Più a destra il premier Conte.

Questa foto - che passerà comunque come un fatto politico abbastanza storico - getta così il governo giallorosso nella sfida umbra. Un test che esce dai confini regionali per assumere una valenza nazionale. Non c'è in questo scatto, anche se rimane un convivato di pietra, Matteo Renzi: il leader di Italia Viva si tiene alla larga dalla contesa. Al contrario di Matteo Salvini convinto che lunedì ci sarà la prima spallata a questo esecutivo.

Ultimo aggiornamento: 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA