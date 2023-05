Schlein: «Siamo qui per restare, non ci spaventano gli attacchi. Abbiamo un lungo lavoro davanti»

«A chi pensa che sia finita, io dico che abbiamo solo cominciato». Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram dopo le tensioni per la sconfitta alle amministrative. «Il cambiamento non è un pranzo di gala, è scomodo. Abbiamo un lavoro lungo davanti. Mettetevi comodi, siamo qui per restare». C'è un «lavoro lungo da fare - continua - coinvolgendo partito e territori. Andiamo avanti con le nostre battaglie. Non ci spaventano gli attacchi. Siamo qui per fare esattamente quello che diciamo. Noi non ci fermiamo, abbiamo da ricostruire una prospettiva e da dare una speranza a questo paese. Come si dice dalle mie parti: teniamo botta».

Il tema dei fondi e delle armi all'Ucraina

«Il governo sta rallentando l'attuazione, mettendo in difficoltà i comuni e rischiando di farci perdere un'occasione storica. Non possiamo accettare che i fondi vengano sottratti a finalità previste andando in un'altra direzione. Togliere i fondi dai nidi per metterli sulla produzione di armamenti per noi non è accettabile, il Pd ha presentato emendamenti al Parlamento europeo su questo tema». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante una diretta sul suo profilo Instagram.

Sulla guerra in Ucraina il Pd «ha due punti fermi: non abbiamo dubbi sul pieno supporto all'Ucraina con ogni mezzo necessario per la difesa, così come siamo favorevoli all'avanzamento di una difesa comune europea».