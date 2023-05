Domenica 21 Maggio 2023, 17:25

Il Nazareno comincia ad essere preoccupato. Perché per la prima volta i sondaggi fanno registrare un calo per il Pd di Elly Schlein. E’ come se la luna di miele della nuova segreteria dem con il popolo degli elettori subisse un appannamento, nulla di drammatico ma la flessione esiste.

Elezioni comunali, sfida per i ballottaggi: ad Ancona, Siena e Vicenza alleanze decisive

Sondaggi politici, Pd in calo

Ci sono al momento dieci punti di distanza tra il Partito democratico di Schlein e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Questo dice l’ultimissimo report, sulle intenzioni di voto, curato da Termometro politico. Nella media dei sondaggi, risulta che tutti i partiti di centrodestra sono in crescita così come la fiducia nel capo del governo. La luna di miele di Giorgia insomma continua, quella di Elly cala ma sono molto volatili gli umori degli italiani ormai che il Pd potrebbe benissimo riprendere presto a salire.

LA MAGGIORANZA

Per quanto riguarda la maggioranza, Fratelli d’Italia rimane saldamente il primo partito nel Paese. Anche se da alcune settimane sotto quota 30 per cento. Il partito di Meloni recupera nei sondaggi e arriva al 29,5. I principali alleati di governo, invece, rimangono sotto la doppia cifra: la Lega è al 9,4 ma in salita e Forza Italia al 7,6. Sia lo schieramento di Matteo Salvini che quello di Silvio Berlusconi, però, risultano in crescita. E l’ospedalizzazione di Berlusconi, ora tornato a casa, ha fatto registrare una piccola crescita dei consensi per gli azzurri.

LE OPPOSIZIONI

Nel campo delle opposizioni, troviamo il Partito democratico in leggera flessione. La forza politica guidata da Schlein è comunque al 19 per cento, a dieci punti - appunto - da Fratelli d’Italia. A seguire, il Movimento Cinque Stelle è al 16, distante appena tre punti dagli ex alleati nel governo giallorosso. Dopo la rottura nel Terzo polo, invece, Azione si piazza al 4, mentre Italia Viva non supera la soglia di sbarramento. Perciò per le Europee 2024 serve ricucire l’alleanza renziani-calendisti sennò restano tutti fuori dall’Europarlamento. Tra le forze politiche minori, che se si votasse oggi non entrerebbero in Parlamento, quella guidata da Matteo Renzi si ferma al 2,4. Davanti a lei c’è sia l’Alleanza di Verdi e Sinistra che Italexit, entrambe al 2,5. +Europa, invece, è al 2,2.

GIORGIA MELONI

Per quanto riguarda la fiducia in Giorgia Meloni, invece, il 26,6 per cento degli intervistati che hanno risposto al sondaggio di Termometro politico ha affermato di averne molta. Il 18,3, invece, ha detto di averne abbastanza. Dall’altro lato, il 13,6 ha risposto di avere poca fiducia nel presidente del Consiglio e il 40,9 per cento di non averne per nulla. Ad ogni modo, complessivamente si alza la percentuale di elettori che dice di avere fiducia in Meloni: ora è al 44,9 per cento. A Palazzo Chigi si brinda ma si dice anche: «Non montiamoci la testa, governare è difficilissimo e le scivolate sono sempre possibili».