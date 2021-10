Torino, elezioni comunali in diretta: affluenza e primi exit poll

Lunedì 4 Ottobre 2021, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 13:57

Elezioni Torino in diretta. Alle 15 chiuse le urne nel capoluogo del Piemonte. L'affluenza, anche qui, risulta piuttosto bassa: alle 23 di domenica si è fermata a 36,5%.

I principali candidati sindaco sono: Valentina Sganga per il Movimento 5 Stelle ed Europa Verde, per il centrodestra corre Paolo Damilano con la lista civica Torino Bellissima e il sostegno di Lega, Forza Italia, Popolo della Famiglia, Fratelli d'Italia, Sì Tav Sì Lavoro e Progresso Torino. Per il centrosinistra corre Stefano Lo Russo sostenuto da Pd, Moderati, Sinistra Ecologista, Articolo 1, Lista Civica per Lo Russo e Torino Domani.

Ecco i primi exit poll:

STEFANO LO RUSSO

PAOLO DAMILANO

VALENTINA SGANGA