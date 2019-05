Torino, i consiglieri grillini contro l'Appendino: «Un errore ringraziare la polizia per il 1 maggio». La sindaca: lo rifarei mille volte

I 5Stelle si spaccano a Torino. Critiche alla sindaca Chiara Appendino sono arrivate da alcuni consiglieri grillini per il ringraziamento alle forze dell'ordine al corteo del Primo Maggio per la gestione dell'ordine pubblico in cui ci sono stati scontro tra i No Tav e gli agenti.



A finire nel mirino dell'Appendino sono Daniela Albano, Maura Paoli e Damiano Carretto. Quest'ultimo ha «consigliato alla sindaca di pesare un pò di più le parole perché per chi c'era quelle parole sono dolorose». «Leggere e ascoltare che la sindaca esprime ringraziamenti alle forze dell'ordine perché le cose non sono degenerate ulteriormente - sostiene Carretto - è imbarazzante. E solo chi non ha visto la polizia manganellare a freddo e senza motivo chiunque può pensare di ringraziare».



Anche Albano si è chiesta quale sia «il motivo che spinge un sindaco a ringraziare le forze dell'ordine anche quando hanno leso con la forza il diritto dei cittadini a manifestare». Maura Paoli sottolinea che «è giusto ringraziare le forze dell'ordine e a me piacerebbe farlo tutti i giorni, ma quando sbagliano è giusto dirlo. Sindaca ancora una volta lei, quando succedono queste cose, o rimane silente o fa, come in questa occasione, un comunicato inutile se non irritante e ancora una volta gli inopportuni ringraziamenti. A questo punto è meglio il silenzio o viene da chiedersi a cosa serva il tavolo per la sicurezza». Anche per la vicepresidente del consiglio Viviana Paoli «una gestione migliore meritava di essere ringraziata non una gestione così violenta».



La risposta dell'Appendino è arrivata in serata: «Le parole che ho scritto l'altro giorno e ho ripetuto oggi le ripeterei altre cento, mille volte perché sono il mio pensiero e si può condividerlo o no». Quanto agli scontri fra manifestanti No Tav e Pd, la sindaca ha osservato: «Dal mio punto di vista è stato un errore mettere questi due pezzi di corteo vicini e sarebbe più opportuno evitare di trovarci di nuovo in una situazione di questo tipo ma non è certo la sindaca che decide la disposizione in un corteo».

Ultimo aggiornamento: 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA