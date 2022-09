TikTok, un filtro ti dice di che partito sei: così i giovani (e non solo) scelgono per chi votare alle elezioni

In vista del 25 settembre occhio alla “quota TikTok”. E no, non si tratta dei consensi che i leader politici stanno cercando di racimolare tra i giovani pubblicando video sulla popolare piattaforma, ma del voto consigliato dal popolo di TikTok stesso. Come? Attraverso un filtro. Il giochino del momento, già virale fra i giovani, funziona così: sulla testa dell'utente appariranno due opzioni (due temi politici) fra cui scegliere e - in base alle risposte date a una serie di quesiti - il filtro dirà con quale partito o coalizione l'user è maggiormente compatibile.

Il filtro si chiama "Elezioni politiche 2022" ed è stato creato da un utente di nome Davide Fumarola. Sono già migliaia i tiktoker che hanno deciso di provare il giochino, pubblicando video in cui scoprono insieme ai propri follower quale partito rispecchia maggiormente le proprie idee politiche (sempre a detta del filtro).

Partiti sui social, altro che TikTok: si spende di più su Facebook. Lega in testa, poi c’è il Pd

Elezioni politiche 2022, il filtro TikTok che consiglia per chi votare

La prima scelta di fronte alla quale si trova l'utente è «matrimonio ugualitario» o «famiglia naturale». Segue «sì omogenitorialità» o «no omogenitorialità», «sì ddl Zan» o «no ddl Zan». E ancora «immigrazione accoglienza» o «immigrazione lotta», «sì ius scholae» o «no ius scholae». Dopo una serie di quesiti, che coinvolgono anche presidenzialismo, patrimoniale, reddito di cittadinanza, energia e altri temi caldi, il filtro fa apparire sulla testa dell'utente il partito o la coalizione per cui dovrebbe votare.

TikTok, dal canto suo, ha una politica molto netta in ambito di elezioni: non consente annunci politici a pagamento, proibisce disinformazione elettorale ed ha creato un'area dedicata, «Centro Elezioni di TikTok», in cui l'utente può trovare tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Il filtro "Elezioni politiche 2022", così come altri simili, sta riscuotendo un grande successo e non è detto che molti giovani (e non solo) non possano orientare la propria scelta il 25 settembre in base al risultato del giochino. Che TikTok possa avere un peso, del resto, lo hanno capito pure i politici stessi.