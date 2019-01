Tav, presentata analisi costi-benefici: la Commissione dice no

No della commissione alla Tav dopo la consegna oggi al governo dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione commissionata a un gruppo di esperti. Lo ha detto, in un confronto su Sky Tg24 con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il professor Marco Ponti che ha presieduto la commissione. «L'analisi - ha detto Ponti - vale per la collettività e quindi riguarda tutta l'opera, la parte italiana, ma tutti i soggetti sociali implicati, gli utenti, le imprese, lo Stato, la sicurezza e gli effetti occupazionali». Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA