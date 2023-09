Ora solare 2023, ecco quando cambierà l'orario e l'ipotesi sull'abolizione

La stagione autunnale è ufficialmente già iniziata, e con essa anche il ritorno all'ora solare: le giornate si accorceranno di un'ora la sera ma guadagneranno 60 minuti di luce in più al mattino. E proprio su benefici e svantaggi, è da tempo ormai che in Europa si discute dell'abolizione del cambio dell'ora. Molti sostengono infatti che il mantenimento dell'ora legale tutto l'anno sarebbe vantaggioso da diversi punti di vista.

Il cambio dell'orario

Il cambio dell'ora avverrà nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre: alle 3 di notte sarà necessario spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, puntandole sulle 2 di notte. In questo modo saluteremo l'ora legale e dormiremo un'ora in più. Il cambio dell'ora rimarrà valido fino al weekend del 30 e 31 marzo 2024.

L'ora solare verso l'abolizione?

Il cambio dell'ora solare all'ora legale è stato introdotto in Europa dal 1966 e, secondo diverse misurazioni, sono molti i vantaggi riscontrati dall'introduzione dell'ora legale. Dal 2004 al 2022, secondo i dati di Terna Spa, società di distribuzione di energia elettrica, grazie all'ora legale in Italia il risparmio sul consumo di energia elettrica è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato un risparmio di circa 2 miliardi di euro.

Sono soprattutto i Paesi del Nord Europa a spingere per mantenere l'ora legale tutto l'anno, sostenendo che ciò avrebbe un impatto positivo sul benessere psicofisico delle persone, oltre che sul risparmio energetico.