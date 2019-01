Tav, Salvini: «Se valutazione negativa allora referendum»

«Al governo si discute, anche sulle infrastrutture. Io sono a favore di nuove strade e ferrovie. La Tap, ad esempio, è in corso di lavorazione. Sono a favore della Tav e affinché vada avanti. Se l'analisi dei tecnici sulla Tav fosse negativa, nessuno di noi vorrebbe né potrebbe fermare una richiesta di referendum». Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, in un'intervista a Rtl.



Il vicepremier e ministro Di Maio. «Non ho letto la relazione sulla Tav, che è preliminare e per ora è stata consegnata solo al Mit. Ci sarà un contraddittorio con le associazioni e con i comitati pro e contro l'opera. Aspettiamo, saranno i tecnici a parlare». Così Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio1, sulle ipotesi di una possibile bocciatura dell'opera da parte della commissione chiamata a decidere.