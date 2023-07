Cuore e cervello, i benefici di un'estate senza stress. In arrivo MoltoSalute

Pigri, obesi e depressi: così gli studi ritraggono gli italiani alla vigilia delle ferie. Per rigenerarsi, secondo gli psicologi, bisogna accettare di provare un pizzico di noia e non cedere all’ansia della vacanza, del voler fare tutto. Parte da qui MoltoSalute, inserto giovedì 13 luglio in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Un focus per trarre il meglio dalla bella stagione, aiutati dai consigli del neurochirurgo Giulio Maira e del cardiologo Antonio Rebuzzi. Già, sapore di vacanze, con il racconto di Enrico Vanzina, regista e produttore. Un approfondimento sull’estate che passa anche per la tavola e i colori dei cibi di stagione (a partire dall'arancione), con il tradizionale “Vero o Falso?”. Estate poi sinonimo di sport all’aperto: i consigli del mese si focalizzano in particolare su 5 attività, dal sup al trekking, per un relax senza conseguenze di traumi.

L'appuntamento con la patologia è sul Parkinson: uno studio di ricercatori britannici rivela che gli smartwatch possono svelare tracce dell amalattia molto prima della comparsa dei sintomi. Dai vaccini in via di sperimentazione agli anticorpi monoclonali, le forme innovative di terapia.

MoltoSalute racconta anche di un altro studio: il cromosoma Y sta sparendo.

Viene di fatto evidenziato il progressivo declino della struttura genetica che determina il sesso maschile. La conseguenza non riguarda la sua estinzione ma la maggiore insorgenza di malattie.

