Stefano Bonaccini lancia la battaglia sulla sanità: «Deve essere pubblica». E in una diretta su Facebook in occasione del 44mo anniversario dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale (23 dicembre 1978), annuncia le sue proposte: più soldi, ospedali di comunità e più medici di base, via numero chiuso a medicina.

1) Il SSN è sottofinanziato: ripartiamo dall’obiettivo di portare la spesa sanitaria oltre il 7% del PIL;



2) è inaccettabile che un cittadino di Bolzano e uno di Palermo non abbiano lo stesso diritto a curarsi: servono più risorse e serve che siano distribuite meglio;3) il personale sanitario è poco e servono misure mirate: superare il numero chiuso a Medicina, valorizzare al massimo il personale infermieristico, più operatori del servizio sanitario nazionale, aumentare e utilizzare meglio i medici di medicina generale;4) rafforziamo la rete delle cure primarie e dei servizi, dalle case di comunità e gli ospedali di comunità alle farmacia che possano qualificarsi come centri di servizi per la salute;5) piano straordinario per il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale e per lo psicologo di comunità.