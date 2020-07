Stato di emergenza fino al 15 ottobre: gli effetti su scuola, sanità, smart working, viaggi e immigrazione

Come chiesto dall'opposizione, ma non solo, e come annunciato, il premier Giuseppe Conte farà oggi un "passaggio" in Parlamento per illustrare le motivazioni alla base della richiesta del prolungamento dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 15 ottobre 2020. Ma che cosa comportano questi tempi supplementari che per il governo servono a contenere i contagi da coronavirus mentre per l'opposizione rappresentano solo uno stratagemma liberticida per reggere il Paese in autonomia sfuggendo al confronto con essa grazie a Dpcm e ordinanze del ministro per la Salute?

Covid-19, continuano a salire le quarantene: 98 persone costrette in casa

Rampelli (FdI): “Governo usa stato di emergenza come scorciatoia per reprimere libertà”

Da ricordare che comunque La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, come ricorda l'articolo 24 comma 3 del Codice della protezione civile.



Stato di emergenza

Fra l'altro l'estensione del periodo dello stato di emergenza ingloba anche i giorni nevralgici in cui riapriranno le scuole con tutto il carico di incertezze che ne segue. E coinvolge anche i rapporti con gli altri paesi.

I rapporti con gli altri Paesi

Resterà quindi il divieto di ingresso per chi arriva da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana e e inoltre l'obbligo della quarantena di due settimane per chi proviene da Bulgaria e Romania. Più difficile controllare chi proviene da questi paesi, ma facendo prima uno scalo magari in un paese europeo di Schengen.

Aeroporti, primi segnali di ripresa: 1 milione di passeggeri a giugno ma il 2020 sarà un anno nero

Gli immigrati

Il tema è tornato oggi di drammatica attualità. Durante lo stato di emergenza il Governo può intervenire con maggiore efficacia nella gestione degli immigrati requisendo immobili oppure ordinando che siano ospitati in determinate strutture. Di questi giorno anche la necessità di schierare una nave di grandi dimensioni, almeno mille posti, in cui alloggiare i profughi per sottoporli a tamponi e quarantena.

Scuola

Durante lo stato di emergenza il commissario Domenico Arcuri può "saltare" molti dei passaggi burocratici necessari ad esempio per acquistare arredi e suppellettili per le aule scolastiche e anche per rifornire a prezzi controllati gli uffici pubblici di mascherine, visiere, kit per i test, guanti e disinfettanti. Ciò riguarda tutti gli uffici pubblici e non solo gli enti scolastici, ma è chiaro a settembre, con le aule che tra l'altro apriraranno e chiuderanno (in gran parte) per l'appuntamento elettorale, ci sarà bisogno della massima elastici per fronteggiare le nuove esigenze di strutture già in affanno prima dell'emergenza Covid.

Smart working

Il tema del telelavoro riguarda pubblico e privato. Mentre è già al lavoro la commissione parlamentare che dovrà delineare un quadro normativo finora assente o assai lacunoso, anche perché la richiesta era molto bassa, il prolungamento dello stato di emergenza permetterà ai lavoratori dipendenti e alle aziende di usufruire dello smart working che garantisce il distanziamento sociale. La quota di lavoratori che resterà collegata da remoto è destinata comunque ad aumentare anche dopo l'emergenza coronavirus.

Il primo ministro

Cavallo di battaglia di Conte soprattutto nella prima fase, quella più drammatica, della pandemia, i Dpcm, decreti del presidente del Consiglio dei ministri possono essere varati solo nello stato emergenza. Il Governo continua inoltre ad avere un effettivo ruolo di coordinamento e indirizzo delle Regioni che devono sottoporre i temi delle loro ordinanze all'esecutivo.

Logico che questi poteri straordinari abbiamo innescato critiche, così nel decreto battezzato Covid è stato inserito un emendamento, approvato da Camera e Senato, che "parlamentarizza" i Dpcm: «Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere entro 15 giorni".

Sanità

Il ruolo del ministro Speranza e del suo ministero, durante lo stato di emergenza, resta centrale. Determinante il compito di monitorare l'andamento dei contagi e di valutare l'incide di trasmissione del Covid-19, ovvero l'RT, anche per istituire zone chiuse in seguito alla scoperta di focolai.

Ultimo aggiornamento: 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA