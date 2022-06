Siccità, acqua contesa tra Regioni: si va verso i razionamenti

Divieto di usare l’acqua dei rubinetti per innaffiare le piante di giardini e terrazzi privati, divieto di riempire le piscine, di lavare le auto private, in alcune aree ci saranno fasce orarie di erogazione, utilizzo dell’acqua soltanto per usi domestici primari e sanitari. Mentre tutta l’Italia continua ad essere soffocata dalla morsa del caldo e dalla mancanza di piogge, la parola d’ordine che sta per essere diramata per fronteggiare la siccità in tutta la penisola è: evitare gli sprechi. Dopo le prime ordinanze comunali, sono in arrivo quelle regionali. In allerta ci sono tutte le regioni del Nord, ma anche quelle del Centro, a partire da Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna.