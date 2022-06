Siccità, stato di emergenza Curcio: «Situazione non cambierà, al lavoro per definire i parametri»

Lo stato di emergenza per le regioni che stanno soffrendo la siccità è un primo passo, amministrativo, per affrontare il problema ma intanto la situazione rimane seria. Il presidente della Conferenza Stato Regioni, Massimiliano Fedriga parla di nuove infrastrutture necessarie e urgenti: «Servono risorse, serve anche una semplificazione normativa per la creazione di nuove infrastrutture». «C'è l'esigenza di creare le infrastrutture necessarie alla gestione coordinata e soprattutto continuativa sulla possibile carenza d'acqua», ha aggiunto precisando «che serve una progettualità di lungo periodo con le risorse necessarie e un serio intervento normativo di semplificazione».Il presidente del Veneto Luca Zaia ha scritto a Draghi, quello della Lombardia, Attilio Fontana, dice che la situazione non è mai stata eccezionale come quest'anno. In Piemonte, la regione più colpita in assoluto, si preparano a un sostegno potenziato all'agricoltura.

Siccità, Curcio: «Non ci attendiamo che la situazione cambi»

«Stiamo ragionando sui parametri tecnici per andare incontro alle richieste» del territorio. Le Regioni «che hanno sollecitato lo stato di emergenza. Ricordiamoci che lo stato di emergenza serve a fare delle cose. Si sta lavorando per definire quali sono le attività che seguono allo stato di emergenza che non è un'idea ma consiste in una serie di azioni che vanno fatte. Insieme alla dichiarazione vanno verificate le azioni, ci stiamo lavorando». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, al termine dell'incontro con la Conferenza delle Regioni sull'emergenza siccità.

«Non c'è dubbio che c'è una criticità importante dovuta al fatto che non piove da settimane. I fiumi sono in grossa dismissione, il cuneo salino nel Po arriva addirittura a decine di chilometri. La situazione ha una sua complessità. Le tendenze non sono positive quindi per le prossime settimane: non ci attendiamo una inversione di tendenza dal punto di vista meteorologico. Ci attendono ancora periodi di siccità», ha aggiunto Curcio.

Per quanto riguarda Roma, il sindaco Roberto Gualtieri afferma che non c'è emergenza in questo momento nella Capitale. «Così come indicato ora ufficialmente anche da Acea Ato 2, è bene ribadire che il territorio di Roma non sarà interessato da emergenze idriche. Gli investimenti effettuati negli ultimi anni hanno garantito una riduzione di perdite sulla rete che, insieme alla razionalizzazione del flusso immesso, garantiscono e garantiranno la regolarità nell'erogazione di acqua in tutta la città. Ovviamente rimane sempre attuale l'invito che rivolgo a tutti i cittadini, affinché si utilizzi in modo attento e responsabile un bene prezioso come l'acqua», scrive il primo cittadino.

«Con l'escalation di siccità che si sta registrando in questi giorni, ogni minuto è sempre più prezioso. Non si può più aspettare; la situazione deve essere affrontata con massima velocità anche dal Governo. Ho scritto al Presidente del Consiglio sollecitando l'immediata dichiarazione dello stato di emergenza come avevo già richiesto ormai due mesi fa». Questo rende noto il Presidente del Veneto, Luca Zaia. «Era il 21 aprile scorso, infatti - prosegue Zaia - quando ho inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al Capodipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, nella quale richiedevo di valutare la dichiarazione dello "Stato di emergenza" finalizzata ad ogni opportuna azione che possa definire le modalità di gestione sovraregionale della crisi idrica. Nel documento ho anche richiesto un congruo sostegno economico al fine di assicurare tutti quegli interventi necessari per assicurare la pubblica incolumità, il ripristino dei danni subiti dal patrimonio sia pubblico sia privato - conclude - e le normali condizioni di vita della popolazione».