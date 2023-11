Sondaggi politici, il premierato traina il centrodestra: sale FdI di Meloni. Calano M5s e Pd

Il centrodestra guadagna nel complesso quasi un punto percentuale, mentre calano centrosinistra e M5s. Questo il risultato dell'ultimo sondaggio YouTrend per SkyTg24 che arriva mentre nella settimana in cui viene presentata la riforma sul premierato, con il governo impegnato anche a gestire le conseguenze della situazione in Medio Oriente.

Il centrodestra

Tra le forze di governo, sale FdI di Giorgia Meloni (+0,3%) che arriva al 29,5%. Stesso risultato anche per la Lega (9,5%) e Noi Moderati (1,8%), mentre guadagna lo 0,1% Forza Italia che arriva al 6%. Una crescita rispetto alla quale con tutta probabilità ha inciso sia l'avvio della riforma sul premierato che la posizione equilibrata del governo italiano sul conflitto tra Israele e Hamas, con il sostegno a Tel Aviv accompagnato dalla volontà di perseguire ogni via diplomatica per trovare la pace nell'area.

Nel complesso, le forze del centrodestra insieme non sono lontane dalla soglia psicologica del 50% (insieme arrivano al 46,8%).

Le opposizioni

Il fronte delle opposizioni segna invece una battuta di arresto quasi generalizzata: cala il Pd di Elly Schlein (al 19,3%, giù dello 0,3%), così come il M5s di Giuseppe Conte che scende di 0,2% (e arriva al 14,2%). Non pagano le polemiche interne all'ex Terzo Polo: Azione scende al 4,2% (perdendo lo 0,3%) e vede assottigliarsi il vantaggio sulla soglia del 4% necessario per passare lo sbarramento alle elezioni europee. Scende anche Italia viva, che perde lo 0,2% e arriva al 2,6%. In calo anche Per l'Italia di Paragone (al 2,2%). L'unica forza a crescere, seppur di poco, è +Europa (+0,1%, arriva al 2,4).