Silvio Berlusconi e la malattia insidiosa: ma il Cavaliere non si ferma e lavora (da casa)

Silvio Berlusconi è tornato a parlare dopo settimane passate tra ricoveri, dimissioni e nuovi problematiche di salute in quelle che lui stesso ha definito «complicanze di un male insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo». Il riferimento è ovviamente il Covid che lo ha pesantemente colpito diversi mesi fa lasciando segni su un uomo già alle prese con diverse patologie pregresse. Nell'intervista rilasciata al Giornale ha ammesso di essere pronto a riprendere l'attività senza però uscire di casa.

Silvio Berlusconi: «Lotto con le conseguenze di un male insidioso: ora lavorerò da casa»

Il leader di Forza Italia ci ha tenuto a ringraziare le tante persone che gli hanno dedicato un messaggio di affetto. «La prima cosa che voglio dire a voi e a tutti gli italiani - ha affermato Berlusconi - per l'attenzione e la partecipazione che ho avvertito intorno a me in questi mesi difficili. La solidarietà e l'affetto che mi sono stati espressi da tanti italiani mi hanno non soltanto commosso, ma mi hanno dato la forza di affrontare una sfida difficile: quella con le conseguenze e le complicanze di un male insidioso e tremendo, lo stesso che ha seminato tanti lutti e tanto dolore in Italia e nel mondo».

L'ex premier ha però voluto chiarire subito sul suo stato di salute smentendo ogni rumors circa un ulteriore aggravamento: «Sto migliorando. I medici mi hanno finalmente autorizzato a riprendere un minimo di attività, pur senza ancora uscire di casa».