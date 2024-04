Mercoledì 10 Aprile 2024, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 16:24

Primi passi per una legge che riduce l'orario di lavoro? Intanto il sottosegretario Claudio Durigon dice che non è contrario alla cosiddetta "settimana corta".

Settimana corta, Durigon: «Sono favorevole»

«Io sono favorevole a prevedere strumenti per incentivare la contrattazione collettiva e aziendale per la sperimentazione della riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario», e a parità di «produttività». Cosa, peraltro, già avvenuta in alcune aziende e per alcuni contratti.

Lo ha detto all'ANSA il sottosegretario al Lavoro Durigon interpellato dopo il suo intervento in aula su alcune mozioni sul precariato. Durigon, per conto del governo, aveva dato parere favorevole con riformulazione ad un punto che trattava di questo tema del documento a prima firma di Arturo Scotto (Pd).

Settimana corta, cos'è

La settimana corta è una settimana lavorativa di 4 giorni. L'idea è quella di ridurre il numero di giorni lavorativi in una settimana, mantenendo comunque la stessa quantità di ore lavorative e lo stesso salario.

I favorevoli sostengono che lavorare solo quattro giorni a settimana consentirebbe di ottenere una maggiore flessibilità sul lavoro, soddisfacendo sia le esigenze dei dipendenti che quelle delle aziende. Questo modello potrebbe portare a una maggiore produttività e soddisfazione dei lavoratori che potrebbero beneficiare di più tempo libero per dedicarsi alla famiglia, agli hobby o a una migliore conciliazione tra lavoro e vita privata.

Chi è contrario invece dice che i dipendenti sarebbero sommersi di lavoro: si tratterebbe di gestire più compiti e scadenze in un arco di tempo più limitato. E quindi si parla di rischio "burnout". Altro elemento: potrebbe non essere adatta per tutte le aziende o settori.